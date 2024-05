Diversão, risadas e papo sedutor: saiba o que esperar do crush de Gêmeos

Inquietação pode ser sinal de desinteresse

É alguém que está sempre com os olhos em movimento e o sensor ligado, reparando em tudo que acontece ao redor. Isso pode ser incômodo se o par da vez gostar de atenção focalizada. Agora, se ele olhar demais para o telefone, é bem possível que o interesse na companhia seja pequeno.

Não é afetuoso nem amoroso

Quem nasce entre o fim de maio e maior parte de junho vive em um universo mental (e não emocional). O nativo de Gêmeos se apaixona, mas não é de seu feitio demonstrar afeto com tanta frequência. Ele usa sua habilidade mental com as palavras e expressa seus sentimentos, com improviso e graça - e até uma pequena dose de ironia.

Quer compromisso quando ideias batem

O peso do compromisso emocional amedronta o geminiano e, por isso, não costuma se mostrar facilmente preparado para assumir relacionamentos. Mas se as ideias e as visões de vida batem com as do crush, vai querer assumir compromisso, sim!