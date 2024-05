Baixar a cabeça? Nunca! Como seu signo reage quando é desrespeitado

Sem travas na língua, o geminiano sempre acha que é melhor conversar sobre algum problema do que brigar. Afinal, ele tem o dom da comunicação e um desempenho excelente quando a tarefa é argumentar. O nativo do signo não desiste enquanto houver a possibilidade de vencer na lábia - e sempre com a cabeça erguida para falar.

A cabeça baixa pode ser uma reação bastante esperada do libriano, devido à sua busca por resolver as coisas de um jeito mais agradável. Com isso, acaba até dando razão para quem o desrespeitou só para não criar um conflito, reforçando sua tendência de sempre agradar os outros. Seria melhor se policiar para não ser feito de trouxa.

O que o aquariano realmente quer é que deixem a cabeça dele em paz. Como alguém difícil de ser tirado do sério, sabe que a vida tem muitas coisas mais importantes do que perder tempo brigando. Ele também é um bom amigo da galera e, por isso, acaba sendo um pouco desrespeitado. Porém, se houver ataque às minorias ou situações de covardia, ele vai atacar.