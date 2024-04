Virgem resiste, Peixes se entrega... O ranking dos signos mais apaixonados

3º lugar: Escorpião

O signo mais intenso do zodíaco se entrega de cabeça para uma grande paixão. Mas ele também pode ser ciumento ou ter necessidade de controle. Para Escorpião, se não for para valer, é melhor a relação nem começar. O escorpiano precisa viver qualquer relacionamento com profundidade.

2º lugar: Câncer

Romântico e maternal, Câncer adora cuidar do outro e estar sempre presente. Sentimental, se mostra constantemente preocupado com o bem-estar e a alegria do seu amor. Estar apaixonado alimenta sua alma e, por isso, se envolve facilmente.

1º lugar: Peixes

O mais romântico do zodíaco deseja viver numa eterna paixão, mesmo que seja um amor platônico. Se sente bem tendo alguém ao seu lado, sonhando em fundir a alma e completar algo. Às vezes, cria muitas expectativas e se frustra, mas jamais se arrepende de ter vivido uma paixão e, por isso, se joga sem medo de sofrer.