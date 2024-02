Xô, inveja! Márcia Sensitiva ensina simpatias para combater más energias

Quando uma pessoa invejosa sair de sua casa, pegue um punhado de sal grosso e esfregue nos ombros de todos de sua família ou que dividem o lar com você —pode ser por cima da roupa.

Imagine uma bola de luz dourada, pule dentro dela e sinta-se protegido. Esta luz protegerá seu corpo astral (aura) contra qualquer energia negativa.

Essas e outras dicas estão no vídeo de hoje. Por lá, Márcia também ensina uma simpatia poderosa para deixar no travesseiro e acabar com a inveja. Assista!