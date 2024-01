Muito mais que prazer por prazer: o que esperar de Peixes na hora do sexo

Isso vale para mènage, sexo grupal e até um possível relacionamento aberto. Entretanto, só vai encarar algo "incomum" caso se sinta confortável e tenha certeza de que todos os envolvidos estão de acordo e prontos para apreciar a experiência, sem mágoas ou medos.

E o lado ruim?

Diante de tantas pistas de sexo mágico com Peixes, até parece que a experiência será perfeita em 100% das vezes. Mas é preciso lembrar que o nativo do signo é altamente sonhador e, às vezes, parece viver em um mundo paralelo. Isso pode ser decepcionante ou cansativo para parceiros mais realistas.

O match perfeito

Quando Peixes se junta com Câncer na cama, as chances de sexo inesquecível são enormes. A ligação de ambos com o elemento Água é responsável por parte dessa interação intensa. Mas não é só isso: tanto o pisciano quanto o canceriano são tímidos, característica que some quando o tempo dá lugar à intimidade - aí a relação pega fogo. Além do mais, os dois valorizam o carinho, a emoção e o sensorial durante o sexo.

