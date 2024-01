Alecrim espanta energias ruins: aprenda banho com Márcia Sensitiva

"O alecrim é também conhecido como 'a erva da alegria', pois suas propriedades proporcionam bem-estar, odor agradável aos ambientes, além de ser excelente condimento no preparo de variados pratos na culinária", diz Márcia.

Ela conta que as folhas secas e frescas são utilizadas no preparo de chás e tinturas enquanto as flores são dedicadas ao preparo de óleos essenciais.

"Para os romanos, o alecrim representa o amor e a morte e por isso usavam a planta como amuleto da sorte. A igreja católica usava como incenso e muitos acreditam que o alecrim espanta o mau-olhado."

Veja, abaixo, receita para incorporar os poderes do alecrim no seu dia a dia.

Banho de alecrim para despertar alegria

Ingredientes