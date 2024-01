Programe-se: Márcia Sensitiva revela como os números afetam o dia a dia

No vídeo de hoje, a astróloga e sensitiva Márcia Fernandes explica como a numerologia influencia a nossa vida.

Segundo ela, "podemos saber as principais características pertencentes a energia dos números do dia a dia, com isso, nos planejamos melhor de acordo com a influência numerológica de cada datas".

Para isso, basta somar o dia, o mês e o ano. O resultado final deve ser reduzido de 1 a 9.