Bom partido, seletivo e intenso: o que você precisa saber do capricorniano

10. Trabalha até demais

O nativo do signo gosta de trabalhar, se envolve profundamente com seus projetos e a carreira. Para ele, não tem hora nem dia: trabalha até de madrugada, de feriado a datas santas. É comum priorizar mais o dia a dia profissional e a carreira do que o amor, o que não deve ser levado para o lado pessoal. Em contrapartida, ele costuma compensar proporcionando segurança material e fidelidade ao par.

11. Amor econômico

Capricórnio quer uma boa companhia para a vida, ou seja, não só na área amorosa. Como é meio "mão de vaca" e intransigente, não gosta de esbanjar, mas o saldo da conta conjunta do casal costuma ser compensador. O jeito de o capricorniano demonstrar amor e companheirismo é compartilhando com o par os projetos - além de fazer rir com piadas irônicas.

Fonte: Fêh Fêrri, astróloga e numeróloga da Mandala AstroLógicah.