Ar professoral e dominação: o que o sisudo Capricórnio só revela na cama

Com ar de professor

Durante o sexo, o que o nativo do signo mais faz é fantasiar. Tudo que sua imaginação e a segurança permitirem, ele tenta executar. Gosta, ainda, de assumir o papel de quem ensina na cama, bancando o professor. Mas nada impede que o casal inverta o contexto e ele assuma o lado aprendiz, seguindo todas as instruções do par. O que importa é explorar suas fantasias.

Fugindo das regras

Apesar de ser o mais certinho dos signos, Capricórnio não se intimida quando lhe é proposto algo fora dos padrões. Como adora desafios, é do tipo que topa participar de uma suruba ou até encarar um relacionamento aberto. Olhando de forma prática, ele entende que, se todo mundo estiver a fim e for legal, ele estará no meio. Mas, verdade seja dita, só admite isso depois de uma boa negociação, definindo as regras de forma bem clara.

O trabalho, sempre ele!

Como trabalho poderia ser o sobrenome de Capricórnio, quando ele tem algum problema na vida profissional, não consegue se desligar 100%. Se for transar nesse período, o nativo pode muito bem fingir orgasmos só para não ter que dar explicações sobre o que está o incomodando.