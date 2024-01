Ainda não decidiu o Réveillon? O lugar, a cor e a comida para cada signo

Touro quer passar um final de ano agradável, que reconforte as emoções e recarregue as energias para um novo ciclo começar. Praia é a melhor pedida para as pessoas desse signo! Alimentos saborosos farão a felicidade dos taurinos e está permitido abusar um pouquinho nos doces. Verbena, pêssego e amêndoas são aromas que ajudam a entrar na sintonia que deseja.

Para o geminiano, é interessante passar a virada de ano em um centro urbano interessante. Se não for na própria cidade, conhecer outras capitais pode ser bom para aumentar sua rede de contatos em 2024. Por ser regido por Mercúrio, o signo de Gêmeos se dará bem na virada de ano com sabores sutis e penetrantes, que despertam o espírito. Flores e mistura de cores variadas podem compor o look.

Para Câncer, signo regido pela Lua e de elemento água, passar a virada perto de lagos e mares pode ajudar a reequilibrar as emoções. Isso porque estar em contato com a água é como voltar para dentro do útero, um lugar de acolhimento onde é possível ser quem se é, sem medo de viver as próprias emoções. Usar branco e outras cores claras, ingerir comidas frescas de sabores leves e se perfumar com aromas suaves como lima e papoula ajudará nesse processo.