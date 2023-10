Horóscopo do dia: veja previsão de hoje (25/10) para seu signo

Como anda a sua saúde mental? Você tem conseguido ter hábitos que te auxiliam a aquietar a mente? Pode ser importante focar nisso hoje e até começar algum tipo de terapia. Meditação e ioga são boas pedidas, mas se abra para experimentar novos métodos também.

Reveja se as direções que você tem escolhido tomar estão mesmo te levando ao que foi planejado anteriormente. Pode ser que alguns passos precisem ser alterados. Especialmente no período da tarde, a criatividade deve fluir livremente e você poderá encontrar as soluções que precisa.

Pode ser que alguém da sua família precise mais da sua atenção hoje e as obrigações fiquem de lado. Procure conciliar seus afazeres com essa demanda extra, buscando o máximo de equilíbrio. Conforme o dia passa as coisas tendem a se acalmar e você terá mais tempo com seus queridos.