Horóscopo do dia: veja previsão de hoje (24/10) para seu signo

Leia abaixo a previsão astral para cada signo nesta terça-feira, 24 de outubro.

Após alguns dias de turbulências emocionais, pode ser que, finalmente, você consiga colocar as emoções e os pensamentos em ordem. Deixe assentar os assuntos mais profundos que foram remexidos e aproveite para ressignificar alguns acontecimentos do passado. Desapegue do que não faz bem.

É um dia maravilhoso para contar com os amigos e perceber que não está sozinho no mundo. Ligue para aquela pessoa querida, marque um almoço ou mande uma mensagem. Você pode inclusive retomar um relacionamento importante.

Hoje é um dia sensacional para apresentar um projeto de trabalho ou tirar os planos do papel. Suas ideias tendem a ser bem recebidas e você se sentirá produtivo no que estiver fazendo. Vale prestar atenção à organização da rotina para não perder tempo com coisas que poderiam ter sido resolvidas antes.