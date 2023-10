7 lições que podemos aprender com Leão, um dos signos mais quentes na cama

6. Reconhecimento

Leão não poupa esforços para agradar o par, fazendo-o se sentir o rei ou a rainha do pedaço. O crush se torna facilmente destaque na vida do nativo, que o enxerga como uma extensão dele mesmo. Mas ao mesmo tempo que oferece tudo o que pode e até o que não pode a quem está ao seu lado, espera receber, no mínimo, reconhecimento por todo empenho e dedicação. Se não houver retribuição à altura, perde rapidinho o interesse.

7. Lealdade

Quem nasce sob este signo é leal, do tipo que defende sua prole e seu reino com unhas e dentes. Mas para Leão, ligado ao elemento Fogo, a sinceridade é algo muito importante. Quem estiver com ele precisa ser leal à parceria.

Fonte: Soraia Brito, astróloga, do Astroregis.