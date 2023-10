Horóscopo do dia: veja previsão de hoje (23/10) para seu signo

Leia abaixo a previsão astral para cada signo nesta segunda-feira, 23 de outubro.

Hoje é um dia em que você pode estar mais sensível, entrando em contato com emoções profundas e até difíceis. Porém, procure respirar fundo para não se irritar demais com as pessoas. Não é um momento favorável para emprestar ou despender grandes quantias de dinheiro.

O seu par pode estar precisando de mais atenção e vale a pena se dedicar ao seu relacionamento se ele for saudável para você. Se estiver numa relação complicada, pode ser a hora de reavaliar. No trabalho, cuidado com más interpretações que podem levar a brigas e atitudes impulsivas.

Saúde é o foco do dia e repensar os seus hábitos pode ser importante. Você consegue fazer as pausas necessárias e ter uma alimentação equilibrada ou tem comido qualquer coisa com pressa para não parar o que está fazendo? Se estiver fechando alguma viagem, preste atenção na clareza envolvendo informações.