Áries é insaciável, Leão é calor: a palavra que define o sexo dos signos

Câncer: empatia

Por ter a Lua como regente, Câncer também tem um quê bem amigável. É envolvente e adora cuidar e mimar a companhia, inclusive durante o sexo. Empático, faz com os outros o que gostaria que fizessem com ele. Além disso, assume seu lado protetor, entendendo todas as necessidades do par apenas com o olhar.

Leão: calor

Regido pelo Sol, o nativo de Leão tem um coração enorme, cheio de amor. Tal qual o astro-rei, tem calor de sobra para dedicar à relação sexual. Aliás, quanto mais o leonino for mimado e enaltecido pela performance, mais vai se dedicar a transformar a transa numa das melhores experiências do par.

Virgem: companheirismo

Graças à habilidade nata em servir e ser extremamente observador e perfeccionista, o nativo de Virgem faz de tudo para agradar a companhia, em todos os momentos da vida - incluindo na cama, é claro! Está sempre disposto a agradar e se mostrar presente, para o que der e vier.