Horóscopo do dia: veja previsão de hoje (22/10) para seu signo

Leia abaixo a previsão astral para cada signo neste domingo, 22 de outubro.

É um dia em que segredos podem vir à tona e você pode ter clareza sobre uma situação que antes era somente uma suspeita. Se é você quem está escondendo algo, cuidado para não deixar escapar uma informação. Aproveite para deixar a rotina organizada!

Que tal ter um dia de autocuidado e mimos? Pode ser uma massagem, um tratamento estético, ou até um café da manhã caprichado com tudo o que você tem direito. O importante é estar feliz e satisfeito. No relacionamento, vale aprofundar as conversas e os combinados.

É um ótimo dia para cuidar da casa, curtir o almoço em família e relaxar bastante. Aproveite para organizar as suas coisas, arrumar as gavetas, abrir as janelas e deixar a luz entrar. Você pode até encontrar algo que dava por perdido, mas estava apenas escondido em meio à bagunça.