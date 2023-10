Entre eclipses, a semana será extremamente intensa; a previsão do seu signo

Esta é a versão online da newsletter UOL Horóscopo, que traz a previsão semanal dos signos. Quer receber esse e outros boletins exclusivos no seu email? Cadastre-se aqui. O assinante UOL pode escolher newsletters e ter acesso integral a todos os conteúdos de astrologia.

Ainda estamos sob os efeitos do eclipse que ocorreu no dia 14, inaugurando uma fase que chegará ao seu ápice no dia 28 com uma potente Lua cheia. Ela também será eclipsada, desta vez no signo de Touro.

Apesar de o eixo dos eclipses estar mudando para Áries e Libra, trazendo questões sobre nossa individualidade e relacionamentos à tona, o fenômeno marca o fechamento do ciclo que aconteceu no ano anterior, em Touro e Escorpião. Isso mexe com nossos valores e traz grandes mudanças.