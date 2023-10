Novidades constantes e riscos: como é o sexo com o aventureiro Sagitário

Lugares proibidos

Agora, para o sagitariano chegar no limite de excitação, o sexo deve ser em local "proibido" ou, então, com risco de ser flagrado por outras pessoas. Óbvio que ele também transa (e se empolga) em lugares "tradicionais" e até virtualmente, mas ele ama se aventurar por aí, principalmente em lugares impensáveis pelos outros e, também, ao ar livre. É como se ele repetisse o que encontra em livros e filmes pornográficos que o agradam.

Aberto a experiências

Não poderia ser diferente: Sagitário está disposto a encarar qualquer tipo de vivência sexual. Relacionamento aberto? Com certeza, mas desde que não seja enganado (honestidade e franqueza na relação são fundamentais para ele).

'Bora pra suruba? A resposta dele é sempre "sim" - afinal, quer aventura sexual maior que essa? Ele se empolga com a ideia, principalmente quando está no meio de gente que não é tão próxima. Se for durante viagem, mais ele se entrega à experiência sexual.

E o match perfeito é?

Com tantas peculiaridades, fica (quase) difícil apontar um par que combine tanto com Sagitário na hora do sexo. Mas Leão geralmente é cativado pelo erotismo, o charme e a sensualidade sagitarianos. Além do mais, os dois têm ligação com o elemento Fogo, ou seja, a transa realmente é quente.