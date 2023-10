Dez sinais claros de paixão de Gêmeos, Libra e Aquário, os signos do ar

6. Mas tem um porém: um signo do ar não costuma ter apego emocional e afetivo. Do mesmo jeito que se apaixona, se não for correspondido logo, parte rapidamente para outra - mesmo que "outra" signifique ficar só.

7. Quando a pessoa de um destes signos entrar numa relação, não espere estagnação e mesmice. Ela valoriza criatividade, movimentação e ideias exóticas. Com ar, um relacionamento jamais seguirá estereótipos e padrões da sociedade.

8. Quando estão apaixonados, Gêmeos, Libra e Aquário ficam muito curiosos a respeito da nova pessoa e vão querer descobrir tudo sobre a vida dela.

9. Da mesma forma que querem saber tudo sobre o novo par, não esconderão nada que diz respeito à vida privada. Vão contar tintim por tintim, garantindo que estão compartilhando mais um pedacinho deles com o novo amor.

10. Como gostam demais de conversar, até os presentes têm a ver com isso. Eles já costumam ter assunto para toda hora com a pessoa, mas gostam de presentear com livros ou mesmo cursos para fazerem juntos - e, assim, terem mais um tema para conversarem.