Saiba quais são os signos que colocam amigos para escanteio quando namoram

Tem gente que, quando começa a namorar, deixa os amigos de lado, sem cerimônia alguma. Em contrapartida, há quem apresenta o novo par aos parças tão logo dá um novo nome ao status da relação.

O afastamento dos colegas quando o sentimento se intensifica é uma atitude que pode ser prevista com ajuda da astrologia. Da mesma forma, é fácil identificar quem não abre mão de reunir todas as pessoas importantes ao seu redor, independentemente de como é chamado o novo relacionamento.

Observando-se apenas o signo solar (associado à data de nascimento), já é possível encontrar pistas de como o nativo de cada signo do zodíaco tende a agir. Conversamos com a astróloga Soraia Brito, do Astroregis, que revela como é a relação de cada signo com os amigos, quando começam a viver um amor.