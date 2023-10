Horóscopo do dia: veja previsão de hoje (18/10) para seu signo

Leia abaixo a previsão astral para cada signo nesta quarta-feira, 18 de outubro.

É um dia especialmente importante para olhar com carinho para as suas parcerias de vida e analisar o quanto elas têm colaborado para o seu crescimento. Cuidado para não ficar preso à ideia de que não sabe o suficiente para executar o trabalho que pretende. Saiba dar valor ao conhecimento adquirido até aqui.

As sociedades profissionais são o destaque do dia e você pode sentir que tem com quem contar para que as tarefas sejam feitas. O excesso de crítica pode recair sobre os filhos e é importante saber discernir o que ajuda a evoluir do que é pura desaprovação. Na dúvida, procure apontar as coisas boas em vez das ruins.

A exigência por perfeccionismo dentro do seu lar e da sua família pode acabar gerando tensão nos relacionamentos mais íntimos. Procure ter um olhar menos rigoroso e mais leveza quando as coisas saírem do controle. Se dedicar a uma atividade de lazer mais solitária pode ajudar a arejar a cabeça.