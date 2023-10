Horóscopo do dia: veja previsão de hoje (16/10) para seu signo

A mente está fervilhando com várias ideias férteis e você poderá fazer planos para o futuro com entusiasmo. É interessante aproveitar a energia do dia para estabelecer metas e objetivos. Contudo, saiba descansar a mente ao final do dia, se dedicando a algum lazer.

Quanto de segurança você tem sentido nas suas escolhas de vida? Seu trabalho tem sido uma fonte de satisfação ou de vulnerabilidade? Essas questões podem surgir hoje com força total. Por outro lado, isso pode te impelir a buscar maior estabilidade na profissão.

É o dia ideal para buscar um maior contato com a sua fé. Expandir a mente e se abrir para novos conhecimentos é o que o céu pede, porém você deve se atentar para não cair na fixação. Cuidado com mestres e gurus que prometem um mundo de maravilhas. Tente manter os pés no chão!