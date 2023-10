Estamos entre 2 eclipses, se abra para imprevistos; a previsão do seu signo

Esta é a versão online da newsletter UOL Horóscopo, que traz a previsão semanal dos signos. Quer receber esse e outros boletins exclusivos no seu email? Cadastre-se aqui. O assinante UOL pode escolher newsletters e ter acesso integral a todos os conteúdos de astrologia.

A semana inteira corre no clima da Lua nova, que aconteceu no último dia 14 junto a um eclipse. Ou seja, as mudanças estão aí e, portanto, é necessário colocar energia naquilo que desejamos ver nascer ou crescer.