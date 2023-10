Dois eclipses: o que esperar da fase intensa de transformações no mundo

O que mais tende a trazer mudanças é quando um eclipse cai no grau de um de nossos planetas pessoais; Sol e Lua, quando uma grande mudança pode acontecer, ou Mercúrio, Vênus e Marte, fato que pode trazer movimentações importantes em nossas vidas.

Essas mudanças podem ser desafiadoras ou muito favoráveis, depende do contexto do mapa e do momento que cada um está vivendo.

Programe-se: dois eclipses marcam outubro

Dia 14: eclipse solar em Libra

O primeiro e mais importante eclipse acontecerá no dia 14 de outubro. Será um eclipse solar e vai cair no grau 21 do signo de Libra. Sentirá com mais força quem é deste mesmo signo, bem como quem é de Áries, Câncer e Capricórnio. Ou, então, quem tem planetas importantes nesses signos.

Em território libriano, o fenômeno vai tocar especialmente os relacionamentos de toda e qualquer natureza, os contratos e os acordos.