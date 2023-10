Gêmeos quer lucidez, e você? Como cada signo lida com o envelhecer

Muito sociável, o nativo de Aquário deve buscar grupos sociais com os quais pode garantir uma troca prazerosa de amizade. Por isso, pode se tornar um pouco irreverente ao adquirir hobbies bastante antenados para a sua idade.

Sensível e espiritualizado por natureza, o nativo de Peixes tende a desenvolver sua intuição e sabedoria com a passagem do tempo. É importante que possa ter um espaço para desenvolver essas atividades no dia a dia. Mais: terá inclinação para as atividades solidárias e beneficentes.