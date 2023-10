Love, místico ou selvagem: descubra o sexo perfeito para cada signo

O ambiente tem que ser caprichado, assim como as roupas íntimas usadas pelo par. Leão sente-se estimulado com elogios - tanto pelo bom gosto para se vestir ou a preparação do espaço como em relação à sua performance. Na hora do sexo, tende a gostar de uma pegada mais animal, selvagem. No conjunto da obra, a experiência precisa ser luxuosa e sofisticada.

O virginiano detesta o que for over. Ao contrário, valoriza os detalhes, o que foi pensado para deixar a transa especial. Para Virgem, uma boa sessão de sexo acontece em ambiente bem limpo e cheiroso - aliás, não é só o ambiente que ele avalia; odores corporais também são notados pelo signo. Para ser perfeito, o sexo pode incluir fantasias, sobretudo se for para exercer papéis do dia a dia - secretária, bombeiro, professor etc.

Já que tem uma ligação muito forte com estética, Libra valoriza desde o look do par pré-noitada até o ambiente em que os dois vão se encontrar. Para o libriano, uma boa sessão sexual inclui brincadeiras a dois, que estimulem o par — ou seja, ambos devem curtir, existindo um equilíbrio de prazer entre o casal.