Kabbalah: como saber se um sonho é real e interpretar a mensagem espiritual

O rabino conta que todos os sonhos são uma projeção do que sentimos, vimos e até comemos durante o dia. Mas, em média, metade dos sonhos que temos são falsos. Os verdadeiros, que trazem mensagens espirituais, ocorrem nas duas ou três últimas horas do sono, quando já estamos em um nível de relaxamento extremamente profundo e com o corpo descansado.

Algumas outras pistas ajudam a descobrir se um sonho é real:

a repetição

a aparição de pessoas que já morreram e estão trazendo algum recado

a consciência sobre o sonho

o poder de decidir algumas situações dentro dele

Quanto mais verdadeiro for, mais forte a tendência de se repetir —é o mundo espiritual querendo alertar para algo que vai ocorrer.

"A kabbalah diz que o ser humano vive baseado em expectativa e frustração. Guardamos muitos sentimentos durante o dia que não conseguimos eliminar conscientemente, então eliminamos pelo inconsciente. Os sonhos são uma maneira de deliberar os sentimentos ruins para que fiquem apenas os bons", diz Hasky. "Se eu pensei em algo e sonhei com isso depois, a chance de ser falso é de praticamente 100%. É somente um retrato do que está em minha mente naquele momento da vida."

Sonhos comuns e seus significados

Cobra

Sonhar com cobra pode significar três coisas que são tiro e queda. A primeira é a cura de alguma doença, já que a Kabbalah diz que a tendência do mundo é conectar a cura com a cobra. O símbolo mundial da medicina, por exemplo, é uma serpente.