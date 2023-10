Horóscopo do dia: veja previsão de hoje (11/10) para seu signo

Se você trabalha com patrocínio, hoje é o dia mais favorável da semana para ir atrás de recursos. Use sua intuição para guiar as conversas, pois você tende a parecer mais agradável e simpático. Em casa, evite discutir por pouco e procure ter mais paciência.

Toda a sorte nos relacionamentos para você hoje! As relações de troca tendem a ser mais generosas e você pode sentir que aquela pessoa especial te traz alegria. Os encontros com amigos também são super bem-vindos. Aproveite para curtir um clima mais leve.

Trabalho é o assunto do dia e as pequenas coisas farão a diferença no todo. Você pode, inclusive, receber uma proposta de novo emprego. Se estava aguardando uma resposta nesse sentido, pode ser o momento de receber um retorno positivo.