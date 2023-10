Câncer cuida, e você? Signos dão sinais diferentes quando apaixonados

O primeiro sinal que o geminiano vai passar quando estiver apaixonado é mostrar que possui uma conexão profunda com a pessoa que lhe interessa. Depois, é do tipo que começa a criar laços e lembranças para fortalecer o sentimento entre os dois. Além do mais, Gêmeos não é de ficar calado: logo vai fazer mil declarações e jogar no relacionamento, sem medo do amanhã.

Perceber que um canceriano está apaixonado é fácil: a característica do signo de cuidar, satisfazer e agradar fica ainda mais evidente. Pode até demorar um pouco para Câncer se entregar totalmente à paixão, pois tem muito medo de se machucar, mas a verdade é que ele não consegue se segurar por muito tempo, revelando que o sentimento pelo crush vai além da amizade.

O ego do leonino pode esconder quando ele está apaixonado. Por isso, é necessário prestar atenção nos mínimos detalhes, já que ele nunca vai deixar transparecer o que sente, sobretudo se não tiver certeza de que é recíproco. A alternativa para descobrir é prestar atenção na maneira como Leão tenta impressionar o par: se for de forma grandiosa, revelando que está perdendo tempo pensando nessa relação, é porque está apaixonadíssimo.