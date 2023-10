Bateu saudade? Márcia Sensitiva diz como cada signo age ao querer reatar

Quem nunca quis o ex de volta em algum momento? Saiba que o seu signo pode influenciar em como você encara o término de um relacionamento e, mais ainda, em como você se aproxima do ex caso queira ele de volta.

Quem conta isso para Universa é Márcia Sensitiva, que, no vídeo de hoje, revela o comportamento de cada signo ao querer reatar um relacionamento.