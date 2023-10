Espírito protetor: cada pessoa tem um animal de poder; como descobrir o seu

Segundo Fernanda, quando descobrimos o nosso companheiro, é possível perceber o quanto ele se parece com a gente e como ele pode ser um grande aliado em nosso cotidiano. "Eu posso chamar o meu protetor em uma situação tensa, como por exemplo em uma estrada, à noite, em meio a uma tempestade. Ele vai me guiar. Ou então, quando estou desanimada, posso convidá-lo a me dar mais disposição e coragem", diz.

Mas como descobrir seu animal de poder?

Através de vivências xamânicas e meditações guiadas com tambores, o veículo pelo qual os xamãs fazem sua viagem a outros mundos, é possível acessar uma força ancestral para que a presença desse ser venha ao nosso conhecimento. Hoje é possível encontrar até mesmo no YouTube algumas meditações com essa finalidade.

"Sozinho também é possível acessá-lo. Basta estar conectado, montar um altar xamânico com as quatro direções e os quatro elementos. Quanto mais a gente chamar por ele, mais ele vai se revelar e estar presente nos momentos em que precisamos. Além disso, todo animal de poder tem seus aliados, que estão ali para auxiliá-lo", explica a terapeuta.

Para ela, a gente passa a ter muito mais força quando ativamos essa energia, já que todos os animais têm seus talentos e trazem uma medicina específica para ajudar nos processos de nosso dia a dia. "A natureza dessa relação é de origem espiritual, por isso auxilia em nosso autoconhecimento e superação de desafios . É muito gratificante trabalhar com eles."

Veja abaixo dez animais de poder e seus significados.