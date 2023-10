Cuide bem: eclipse desafiador traz muitas mudanças; a previsão do seu signo

De olho nos acordos

Vênus e Saturno formam um aspecto desafiador, pedindo que cada contrato seja bem feito e que se assuma apenas aquilo que é possível cumprir. Além disso, algumas relações podem ser testadas e desafios devem surgir.

Marte chega no signo de Escorpião também nesta semana, pedindo atitudes planejadas, mais profundidade e foco.

A Lua nova do dia 14, que ocorre junto a um eclipse solar, acontece no signo de Libra, nos fazendo repensar relações, contratos e combinados. É importante estar mais presente e evitar situações que possam tirar nosso equilíbrio.

Mudanças a caminho

Muita coisa pode mudar em nossas vidas. Vale a pena planejar tudo com cuidado, estar atento ao que está acontecendo e buscar ter mais vitalidade e sensatez. Fazer as coisas com calma será importante.