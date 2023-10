Horóscopo do dia: veja previsão de hoje (08/10) para seu signo

Cuidado com brigas e discussões dentro de casa, pois o clima não é dos melhores. Evite trazer de volta assuntos do passado que já tenham sido encerrados. Procure trabalhar as suas inibições e mágoas. É um ótimo dia para iniciar qualquer tipo de terapia.

Evite lançar qualquer projeto no dia de hoje, bem como entrar em disputas de poder. Mesmo que você tenha uma ótima ideia, procure ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, levando em consideração as suas opiniões.

Não é um dia para investir em projetos dos quais você não tenha plena certeza. Prefira ter paciência e buscar mais informações antes de se decidir. No trabalho, o momento é excelente para estar mais disponível e mostrar todo o seu potencial.