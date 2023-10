Cede ou conversa? O lado parceiro de cada signo que vai bem na vida a dois

Perfil de parceria de cada signo

O ariano raiz é superanimado e movido a grandes paixões. Costuma se apaixonar por algo que o parceiro goste muito de fazer, já que é fã de desafios e novidades. Da mesma forma, Áries tende a fazer com que o crush se envolva com algo que é importante para ele.

Todo nativo de Touro é romântico e gosta de um bom jantar à luz de velas ou, no mínimo, alguma outra atividade repleta de prazer, conforto e beleza. A turma taurina também gosta de passeios que agradem os dois, como o show do cantor predileto do casal.

Que o geminiano é muito comunicativo, todo mundo já sabe. Divertido, ele não abre mão de uma boa conversa e adora trocar ideias. Após um filme ou série que o agrade bastante, é capaz de ficar horas comentando sobre o enredo, direção, atuação etc.