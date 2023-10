Áries e Escorpião, Gêmeos e Virgem: quais signos juntos dão show na cama

Já Maryana Moro, terapeuta quântica, diz que é importante observar o posicionamento de três planetas que também influenciam nossos sentimentos. "A Lua rege nossas emoções mais profundas, aquilo que nos faz sentir satisfeitos e plenos emocionalmente. Vênus rege os relacionamentos, então dependendo do signo onde o astro está em nosso mapa, podemos entender com profundidade o que nos completa. Marte é o guerreiro do zodíaco, totalmente responsável pela sexualidade e pelo que nos dá prazer", diz.

Maryana destaca que, se o casal tiver algum desses planetas em oposição ou quadratura ao comparar os dois mapas, a relação terá atritos a serem trabalhados. Por outro lado, se tiverem aspectos bons relacionando os três astros, a relação tende a fluir mais — inclusive na cama. São planetas que podem ser estudados até mesmo para investigar a baixa libido, afirma a terapeuta.

A influência dos elementos

Terra

Os signos do elemento terra, ao contrário do que se pensa, podem ser muito intensos. Podem ter emoções que, às vezes, num primeiro momento, parecem mais contidas, mas, quando eles estão à vontade, se entregam ao prazer. Terra tem necessidade do sentido do corpo e pode desvincular muito bem a emoção da necessidade física.

Fogo

Os signos de fogo são completamente instintivos. Eles são a explosão, a paixão pura. Então, agem por impulso. Na questão da sexualidade, o próprio nome já diz, pegam fogo! São os mais intensos, mas também podem perder o interesse rapidamente. Conseguem sentir o ápice do prazer sexual com alguém e, no minuto seguinte, não querer mais ver a pessoa.