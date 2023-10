Horóscopo do dia: veja previsão de hoje (03/10) para seu signo

É um dia interessante para as trocas intelectuais e parcerias. Você pode descobrir conexões mais profundas do que pensava com o seu amor e com amigos. Caso sinta que precisa de um tempo só ou mais reservado, siga esse instinto.

É um dia interessante para investir nas colaborações de trabalho e para se aprofundar no exercício da sua função. Os encontros com os amigos serão muito favorecidos e você pode ter bons momentos ao lado das pessoas que lhe são caras. Conte com o auxílio de quem te quer bem.

A sua intuição está ampliada hoje e você pode se sentir exalando poder pessoal. Aproveite para se dedicar às suas atividades favoritas e exercitar ainda mais a sua criatividade. No trabalho, o dia é interessante para ganhar a confiança dos seus superiores e mostrar as suas qualidades.