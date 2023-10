Hoje é dia do anjo da Guarda! Veja qual protege seu signo e faça uma oração

O ariano é protegido pelo arcanjo misericordioso e dedicado a Deus, que ajuda a desenvolver a consciência humana, com objetivo de despertar o amor e a gratidão em relação ao divino.

Áries é ousado e corajoso, alguém que corre atrás do que quer, não aceita injustiça e preza pela honestidade. Quando invocado, Samuel ajuda o nativo a desenvolver os próprios talentos e ter coragem para encarar desafios de forma determinada e leve.

Oração: "Samuel, ajude-me a ter paciência e compreensão na hora de tomar as decisões que envolvem minha vida. Faça com que eu seja menos agressivo e me torne sensível e amável, que eu aceite as pessoas com suas qualidades e defeitos, compreenda todas as atitudes de meus companheiros, sem querer mudá-los ou transformá-los. Meu querido anjo Samuel, dê-me inteligência e coragem para que eu seja capaz de realizar meus objetivos. Fortaleça-me com seu amor e poder eterno. Amém".

Quem é de Touro tem proteção do arcanjo do amor, da beleza, espiritualidade e tolerância. Anael proporciona um entorno tranquilo ao nativo, justamente por conta dessa energia harmônica que propaga. Como o taurino é alguém ligado à família e à estabilidade material (o que consegue com muito esforço e dedicação), ao ser invocado, Anael ajuda o nativo a estabilizar sua vida em todas as áreas — afetiva, familiar, material e espiritual.

Oração: "Poderoso Anjo Anael, ilumine minha mente e faça com que eu seja cada dia melhor. Dê-me inteligência, determinação e criatividade para realizar minhas tarefas. Diminua meu fascínio pelas coisas materiais e me ensine a valorizar e admirar as pessoas de minha convivência. Que eu não julgue meus irmãos apenas pelo que possuem. Dê-me sempre forças para conquistar a vitória em minha vida. Arcanjo Anael, rogo-lhe que me ampare sempre. Que assim seja. Amém".

Rafael, cujo nome significa "Deus te cura", protege a saúde, tanto física quanto espiritual. Graças à sua energia de transformação, traz tranquilidade, amor e harmonia a quem está desesperado. O nativo de Gêmeos sob a proteção de Rafael é carismático, autêntico, e resolve tudo com praticidade e precisão. Quando invocado, ajuda o geminiano a equilibrar as emoções e a mente.