Menos gente, mais silêncio: comunique com cuidado; a previsão do seu signo

A dica é esperar ter mais confiança antes de comunicar qualquer coisa.

Por sinal, vale se atentar ao que está sendo dito a você. Nem tudo será entendido com facilidade e é melhor evitar confusão. Por isso, não tenha medo de perguntar se entendeu direito antes de se magoar ou tomar suas próprias conclusões.

Aquilo que já está certo em sua mente e em seu coração poderá ser comunicado com objetividade e determinação. Tenha profundidade ao falar e se posicionar.

Hora de fechar ciclos

No dia 6, a Lua começa a minguar em Câncer, fazendo um convite para a introspecção, o cuidado com as emoções e as coisas de casa ou da família. Sendo assim, será ótimo programar atividades mais intimistas e tranquilas para esses dias.

Busque menos gente, mais silêncio, mais autocuidado e proteção.