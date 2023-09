Horóscopo do dia: veja previsão de hoje (30/09) para seu signo

Ficar em casa pode ser uma boa maneira de não ter que se deparar com situações que vão te irritar ou te deixar nervoso. A família pode ser um tema do dia e te exigir mais paciência. Cuidado com acidentes domésticos.

O cuidado com as palavras ainda é necessário. Ao ser direto ou sincero demais, alguém pode se magoar e isso pode gerar a maior confusão. Não é dia de sair por aí dando sua opinião de qualquer jeito. Atenção extra no trânsito e na prática de atividade física.

Cuidado para não descontar sua ansiedade nos gastos ou na comida. Ou, ainda, na bebida. Tente evitar tudo que possa te fazer mal ou que possa fazer você se arrepender depois. Nada de se colocar em situações desafiadoras, combinado?