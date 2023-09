Horóscopo do dia: veja previsão de hoje (29/09) para seu signo

Leia abaixo a previsão astral para cada signo nesta sexta-feira, 29 de setembro.

A Lua é cheia no seu signo, o que te deixa mais sensível e explosivo. Vênus e Urano mexendo com as relações podem influenciar diretamente seus relacionamentos e parcerias. Ou seja, é um dia instável para as emoções.

Você tende a se sentir mais ansioso e inquieto. Pode querer romper com alguém ou com alguma coisa. A vontade de jogar tudo para o alto pode ser sinal de que algo não vai bem. Olhe para dentro para entender o que está acontecendo.

Cuidado com as brigas, que podem surgir em conversas mais explosivas. Não é dia de discutir relação ou reunir a equipe. Melhor evitar o contato com muita gente, já que a ansiedade está alta e o astral explosivo.