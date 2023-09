Signo dos amigos: o jeitinho de cada um influencia na amizade de longa data

De acordo com a astróloga Soraia Brito, da Astroregis, a forma como nos relacionamos está relacionada com a posição dos planetas Vênus e Marte, mas também não podemos ignorar a influência do nosso signo solar, afinal, ele representa nossa vitalidade.

Os signos que costumam ter amizades mais duradouras: Touro, Câncer, Leão, Escorpião, Sagitário e Capricórnio.

Vem ver como cada signo lida com as relações pessoais —lembrando que não existe uma maneira certa ou errada de fazer amizades.

Os arianos são amigos sinceros e prestativos, sempre dispostos a ajudar aqueles que amam. Eles conhecem bem os desafios da vida e do mundo, e embora possam ser um pouco intensos e talvez não os melhores ouvintes, eles sempre estarão lá para seus amigos, não importa o que aconteça.

Você pode esperar fidelidade e carinho do seu amigo taurino. Embora eles sejam um pouco reservados no início, uma vez que a amizade engrena, é para a vida toda. Eles são ótimos ouvintes e farão questão de ajudar em qualquer situação.