Sai, lesma! O que é capaz de tirar cada signo do sério em um segundo

Na mandala astrológica, Gêmeos é o signo do setor da comunicação. Por isso, o nativo adora uma conversa. Mercúrio é o planeta regente, que traz racionalidade, inteligência, intelectualidade e estudos para a vida do geminiano, uma pessoa que sabe falar sobre tudo, adora discussões com pessoas embasadas e é muito sagaz. Em contrapartida, fica irritado ao conversar com gente de pensamento lento e excesso de emoção - não tem paciência para isso. Odeia com todas as letras ficar muito tempo quieto e não gosta de passar horas ao lado de pessoas com quem a conversa não flui.

O que o canceriano odeia: alguém falar que ele está fazendo drama

Câncer é um dos três signos do elemento Água e sentimental por natureza. É dramático, mas, na maioria das vezes, não se dá conta disso. A regente Lua traz ainda mais emotividade para a vida do nativo, com bastante sensibilidade, instabilidade e apego às coisas, pessoas e situações do passado. Quando algo magoa o canceriano, ele fixa naquilo e fala sem parar sobre o assunto. Só que, para ele, não é drama; é um fato! Quem ousar dizer que está sendo dramático demais vai deixá-lo bem irritado.