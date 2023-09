Horóscopo do dia: veja previsão de hoje (24/09) para seu signo

Você pode se sentir mais cansado ou angustiado hoje. Busque fazer coisas que ajudem a relaxar o corpo e acalmar sua mente. Estar em contato com gente que você gosta ou ter mais tempo para um hobby são coisas que podem ajudar.

É um bom momento para buscar mais autoconhecimento e estar mais quieto no seu canto. Assistir a um filme ou a uma série pode ser o melhor programa para hoje. Evite ficar conversando demais com as pessoas e busque a autorreflexão.

Se precisar sair e ver gente hoje, prefira ouvir mais e falar menos. Evite levar as coisas para o pessoal e não se ofenda com as opiniões dos outros. O céu do dia pede paciência, especialmente com as outras pessoas.