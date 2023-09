Cuidado com emoções latentes e egoísmo aumentado; a previsão do seu signo

Os efeitos da cheia lunar ficarão mais intensos e profundos conforme os dias forem passando. Podemos aguardar uma explosão de sentimentos!

Tensões à vista

Ficaremos com emoções e nervos à flor da pele. Com isso, será necessário ter cuidado para não explodir na hora errada e com a pessoa errada. Até porque, também temos Vênus e Urano em tensão mexendo com os nossos relacionamentos.

Será um verdadeiro teste para as relações. O que não está bem combinado pode trazer problemas. Já o que não está bom para ambas as partes, pode se romper.

Ou seja, a semana pode trazer não apenas turbulências, como rupturas. Lembre-se: é importante ter a certeza do que se está fazendo, já que esses rompimentos podem ser definitivos.

Aliás, qualquer decisão tomada às pressas pode ser perigosa nesse sentido. Isso porque os ânimos estão exaltados e é possível que as decisões venham por impulso.