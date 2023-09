Pavor revelado: o que cada signo odeia nele mesmo e esconde de todo mundo

O nativo de Leão é intenso em tudo o que faz e quer (sempre) receber as glórias pelo seu desempenho. Seu receio maior é, em algum momento, ser substituído e alguém tomar seu lugar (na empresa, na faculdade, na vida de alguém?).

Taí uma pessoa com um senso de julgamento muito elevado, inclusive no que diz respeito a ela mesma. O drama velado do virginiano é justamente a autocrítica. O nativo de Virgem tem o maior medo de que os outros descubram suas falhas.

Quem é de Libra quer (e busca) sempre manter um ambiente agradável. Nessa tentativa quase incessante, decorrente do medo de desagradar, ele pode se limitar no falar ou no agir com receio de destoar do ambiente ou das pessoas à volta.