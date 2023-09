Qual o signo mais sacana na cama? Confira o ranking: Áries está em 3º lugar

Virginia lembra que todas as questões sexuais de um signo variam em função da influência de Marte (regente da conquista e do desejo sexual), Vênus (regente da sedução, do prazer e da sensualidade) e Plutão (regente da sexualidade, dos tabus e do inconsciente).

Quando bem posicionados no mapa astral, tornam a pessoa mais intensa e com apetite sexual evidente, mais atraente e sedutora, e com maior poder de sedução e curiosidade em relação ao sexo, respectivamente. "Essa classificação é válida para quem tem sol, lua, ascendente ou muitos planetas pessoais em cada um dos signos abaixo", afirma Virginia a respeito do seguinte ranking.

Virgem é o mais exigente do zodíaco em relação aos seus parceiros. Gosta (e espera) uma produção impecável para os momentos íntimos e faz questão de que o ambiente esteja bem arrumado. Fixa-se bastante nos preparativos e, para provocar, investe em aromas especiais e pequenos detalhes que vão surpreender.

Racional, o nativo de Aquário pode parecer frio num primeiro momento. Mas seu desejo por liberdade permite que seja criativo e explore diferentes brincadeiras. Como tem grande afinidade com tecnologia e tende a gostar de sex toys, se mantém antenado nas novidades do mercado erótico para apimentar a transa.