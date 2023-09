Horóscopo do dia: veja previsão de hoje (21/09) para seu signo

Leia abaixo a previsão astral para cada signo nesta quinta-feira, 21 de setembro.

Evite ficar explicando as coisas. Faça o que precisa ser feito com foco e determinação. É um bom dia para fazer algo novo, sair da rotina ou incluir alguma novidade no que já está funcionando bem. Ótimo momento para as relações, mas cuidado com a comunicação.

Evite conversar sobre temas mais ousados. Afinal, não é dia de trazer novas ideias à tona. É melhor focar no que já está funcionando e preferir a companhia de quem já te entende. Bom momento para sua vida afetiva e parcerias de trabalho.

É um bom dia para aprofundar laços, criar vínculos com pessoas interessantes e buscar ajuda para as coisas que não consegue fazer só. Por sinal, a tendência é encontrar muito mais fluidez no que fizer com outras pessoas.