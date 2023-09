O que seu signo faria se ganhasse na Mega-Sena? Áries torraria o dinheiro

Impulsivos e totalmente guiados pelas emoções, os arianos provavelmente torrariam toda a grana em questão de dias. Como são 100% focados no momento presente, tampouco se preocupariam em guardar uma reserva para o futuro. Áries, ainda, é aquele tipo de signo afrontoso que adoraria ver a cara de tacho dos desafetos ao ostentar a nova fase de poder e glória.

Prudente e precavido, Touro guardaria 99,9% do dinheiro. A instabilidade financeira é algo que lhe tira o sono, então se tivesse a chance de nunca mais ter de se preocupar com um boleto na vida, ele embarcaria no pão-durismo sem pestanejar. Alguns taurinos menos sovinas, no entanto, gastariam em bons restaurantes, já que comer é um grande prazer para eles.

Gastadoras natas, as pessoas nascidas sob o signo de Gêmeos começariam a torrar o prêmio antes mesmo de colocar as mãos nele. Geminianos, de modo geral, costumam gastar mais - bem mais! - do que ganham e pouco se importam com o dia de amanhã. Alguns esbanjam a valer como forma de autoafirmação e outros curtem gastar com cultura, ou seja, DVDs, concertos, shows, livros etc.

Embora seja sensível e até meio chorão nos assuntos do coração, Câncer tem os pés bem fincados no chão quando fala de dinheiro. Se ganhasse na Mega-Sena, Câncer analisaria bem todas as possibilidades de usar ou até mesmo multiplicar o dinheiro. Apesar de meio pão-duro, não é mesquinho com as pessoas de quem gosta: pelo contrário, esbanja generosidade.