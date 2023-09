Quer fazer bonito na cama? Dicas de sexo para cada signo performar melhor

O ariano tem um lance muito forte com a espontaneidade e a atitude. Quando toma as rédeas da situação, sente-se o conquistador. Áries também curte joguinhos e "armas" de sedução, o que inclui brincadeiras com fetiches e itens com essa pegada — algema e chicotinho, por exemplo. Ir direto ao ponto, tendo a chance de mostrar seu poder, é algo que o atrai. Para ele, sexo não pode ser morno: tem que ser quente! No estímulo cromático, vermelho é a melhor opção - é a cor do planeta Marte, regente do signo.

Taurino é muito sensual e, especialmente, sensorial, então tudo que for ligado à sensibilidade tátil conquista o nativo. Isso inclui cremes e géis de massagem ou produtos que despertam sensações no corpo — quente, frio, formigamento. Texturas diferentes são bem-vindas, seja na roupa de cama ou em lingeries. Da mesma forma, itens com sabores mostram-se eficientes, já que a parte sensorial do signo envolve muito o paladar. O verde-escuro, cor de Vênus (planeta regente), é a que mais estimula o nascido em Touro.

Quem é de Gêmeos gosta de variedade, do diferente, da novidade, do aspecto lúdico. Sendo assim, brincadeiras divertidas e, ao mesmo tempo, picantes - lançamento de dados com diferentes posições ou apostas - são ótimas para o geminiano. Em relação às cores, o laranja (do regente Mercúrio) é ótimo, assim como o amarelo - a dica é investir em acessórios, detalhes de roupas ou lingerie. Ah! Dirty talk é item extra, que faz o nativo pirar.

Como é ligado ao elemento Água, Câncer gosta de tudo neste ambiente: sexo embaixo do chuveiro e banho em dupla na banheira, por exemplo. É muito emocional e sensível às oscilações de Lua, que rege o signo. Por isso, é interessante explorar pequenos rituais conforme as mudanças de fase do astro - uma noite mais quente na lua cheia; um encontro para renovação na lua nova e assim por diante. Por conta da influência lunar, também indica-se o uso das cores azul-claro e prateado em roupas, lingeries e decoração, pois remetem ao regente.