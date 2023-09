Horóscopo do dia: veja previsão de hoje (19/09) para seu signo

Ter praticidade é uma boa maneira de não se perder hoje. Por isso, faça uma coisa de cada vez e mantenha o foco no que tem certeza que pode resolver. Na dúvida, peça mais tempo para pensar e decidir.

É importante ir com calma e não contar muito com as pessoas. Afinal, é bem provável que ninguém consiga te ajudar neste momento. Prefira fazer o que pode ser feito sozinho, sem exigir demais ou tentar controlar os outros.

Vá devagar! O céu do dia te pede descanso, interiorização e reflexão. É um bom momento para focar em assuntos ligados à arte, ao autoconhecimento ou à natureza. Tenha cuidado com os excessos e não faça as coisas sem atenção, pois há risco de se machucar.